◇パ・リーグソフトバンク4―3西武（2026年4月23日ベルーナD）キャリア最多118球目。ソフトバンク・大津が選んだのは自慢のチェンジアップだった。2―1の7回2死二塁で打席には代打・栗山。「きょう一番、大事な場面だと分かってた。全力でいった」。直球2球で押し、並行カウントにすると最後は128キロの抜き球で二ゴロに斬った。「死ぬ気で投げた。絶対に負けられないという気持ちでした」7回5安打1失点。粘り抜いて、