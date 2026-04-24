「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）重賞３勝馬が装いも新たに再始動する。国枝厩舎から田中博厩舎に転厩したシックスペンスは、落ち着きを促す効果があるコンプレッションフード（伸縮性のある素材のメンコ）とクロス鼻革を着用して美浦Ｗに登場。単走で折り合いをつけて直線に向くと、馬なりのままシャープに伸びて６Ｆ８３秒８−３６秒６−１１秒５をマークした。とはいえ、陣営のトーンは慎重だ。山崎助手は「時計よ