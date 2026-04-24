◇パ・リーグソフトバンク4―3西武（2026年4月23日ベルーナD）ソフトバンク・牧原大が3年ぶりの1試合マルチ四球で連敗ストップに貢献した。0―0の5回先頭で四球を選ぶと1死二塁から近藤の適時二塁打で先制のホームを踏む。1―1の7回1死でも再び四球で出塁し、一、三塁から中犠飛で決勝点となる得点を記録した。昨季は首位打者に輝いたが、四球は7と極端に少ない早打ちタイプ。ただ、今季は23試合目で早くも6個だ。小久保