「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）初の東上へ万全の準備を整えた。未勝利Ｖから参戦するリアライズルミナスは、栗東坂路でセボンサデッセ（４歳２勝クラス）を２馬身追走。残り１Ｆ手前で馬体を合わせると、追われる相手に終始馬なりのまま半馬身先着した。雨でやや渋った馬場も苦にすることなく、抜群のフットワークで好調をアピールした。２週前（８日）に同坂路で４Ｆ４９秒９の自己ベスト。最終追いでマークした４Ｆ