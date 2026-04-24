筑後ファーム施設で調整中のソフトバンク・モイネロが3月下旬の来日後初めてブルペン入りし、直球とチェンジアップを合わせ約45球投げた。「自分の体がどのくらい動くのか、良くなっていくのか悪くなっていくのかを気にしながら投げた」キューバ代表としてWBCに出場後、帰国した母国の情勢が不安定だったこともあり調整が遅れていた。現在、体の状態は6割程度まで戻っているという。