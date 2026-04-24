5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太（23）が21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に生出演。自身の出身大学を明かし、共演者らを驚かせた。【写真】「身長高すぎ問題笑」卒業式での貴重なショットを複数枚披露した曽野舜太この日は同グループリーダーの吉田仁人（26）と2人で出演。「明るくてグループイチの秀才」とテロップで紹介された曽野は、ハライチ・澤部佑からM!LKはバラエティに強いと言及されると、「（M!LK