東京女子プロレスは23日、東京・千代田区の神田明神文化交流館で「YES！WONDERLAND’26」（5月4日、後楽園ホール）で争われるタイトルマッチ調印式を行い、プリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希がデビュー5周年記念日での王座防衛を期した。荒井は2021年5・4後楽園でデビューしたが、対戦相手の一人が今回挑戦者の遠藤有栖。遠藤にはシングルで連勝していたが、昨年8・17大阪での「東京プリンセスカップ」準決勝で