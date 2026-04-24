「香港チェアマンズＳＰ・香港Ｇ１」（２６日、シャティン）昨年のチェアマンズスプリントプライズ２着からの前進を狙うサトノレーヴは、シャティンの厩舎地区で体をほぐして芝コースへ。残り１６００メートルから発進し、半マイルからピッチを上げる。直線はスムーズに加速し、４Ｆ５０秒０−２Ｆ２４秒５で軽快に風を切った。騎乗した斎藤助手は「適度な気合で暑さの影響も受けず、最後まで動けていたので満足いく内容でし