フィリーズ戦で勝ち越しソロ、チームは延長10回サヨナラ勝ち米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手が23日（日本時間24日）、本拠地フィリーズ戦に「4番・右翼」で先発。8回に勝ち越しの3号ソロを放った。これで3試合連続ホームラン。本拠地のファンから喝采が送られた。6-6の同点で迎えた8回だ。先頭の鈴木はフィリーズ4番手ケラーの甘い153キロの速球をはじき返した。打った瞬間手応え十分の打球は左翼席へ。飛距離393フィート