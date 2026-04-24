今回紹介するのは、Threadsに投稿された、遊んでいる猫ちゃんの様子。座椅子の近くで遊んでいる猫ちゃん。しかし、とあるトラブルが起きたみたいです。投稿はThreadsにて、16万回以上表示。いいね数は8000件を超えていました。 【動画：頭上でネコが遊び始めた結果…お昼寝中に起きた『ハプニング』】 たまに猫が頭上から降ってくることがあります 今回、Threadsに投稿したのは「ア リ サ」さん。 投稿では、座椅子で