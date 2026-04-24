家の中に人と猫の共用ボルダリングを製作した飼い主さん。その製作過程を見守る猫さんたちの興味津々な様子は、Instagramで689万回以上再生され、「みんな釘付けで可愛い！」「みんな興味津々♡」「可愛いがたくさんですね！」といった声が寄せられました。 何かを作り始めたお父さん Instagramアカウント「もなか と わらび」さまは、多くの猫さんたちと一緒に暮らす飼い主さんの日常が紹介されています。 この日