白髪が気になり始めたけれど、派手なハイライトには抵抗がある大人世代へ。ベースの色に細かく明るい色を忍ばせる控えめなハイライトなら、ナチュラルに悩みをカバーできるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、シャレ見えも狙える、上品な控えめハイライトスタイルをご紹介します。 洗練された明るめグレージュの丸みショート トップをふんわりとさせて襟足をグッと