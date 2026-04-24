神戸市須磨区の須磨海岸で行われている、海や環境問題について学べる体験型プログラム「Suma豊かな海プロジェクト」。その2026年シーズンが4月25日に開幕する。今年で5年目を迎える取り組みで、ビーチクリーンや漁業体験などを通じて、地域の海の魅力発信と環境意識の向上を目指す。過去のビーチクリーンの様子（写真提供：すまうら水産有限責任事業組合）過去のビーチクリーンの様子（写真提供：すまうら水産有限責任事業組合）