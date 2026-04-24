会社の事業拡大に伴って新設された拠点が、必ずしも働きやすい環境とは限らない。投稿を寄せた50代女性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は、工場で製品検査の仕事をしている。勤務先の会社では、近くに新しい工場が建設され、既存の工場から選ばれた社員やパートが異動し、新規の募集も行われたという。ところが、新工場が稼働してから数年経った現在、「社員が段々と減っていっています。特に古い工場から異動してきた社員が、