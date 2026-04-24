春は出会いの季節。しかし、必ずしも「良い出会い」ばかりではないだろ。ガールズちゃんねるに4月下旬、「ダラダラ残業する空気が嫌」というトピックが立ち、大きな注目を集めた。トピ主の職場は、昨年度までは私語も残業も一切ない快適な環境だったという。ところが、今春からやってきた臨時職員が事態を一変させた。「昨年度まで一切私語無し、残業も無しな職場だったのですが、春から来た臨時職員さんが毎日2-3時間残業していま