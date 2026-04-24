雑談の場で、ふと投げかけられる「得意料理は何？」という質問。このフレーズが、今や「地雷」化しているらしい。ガールズちゃんねるに4月19日、「【正直】「得意料理なに？」って聞いてくる男性、どう思いますか？」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は一人暮らしで、料理自体は普通にするものの、この質問には苦手意識があるという。「なんとなく『家庭的かどうかチェックされてる？』とか『品定めされてる？』