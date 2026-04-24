職場で自分のミスを部下になすりつける理不尽な上司は一定数いるようだ。投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は、医大で医療事務として働いていた当時の腹立たしいエピソードを振り返る。当時は50歳の女性係長と40代の女性職員とともに3人チームで働いていた。ある日、女性は係長から「委員会で使う原稿を管理部に届けて欲しい」と依頼され、紙の原稿を管理部の看護師に渡したという。（文：篠原みつき）「間違いに気がついていれ