今や中古市場でも別格とも言える人気ぶりで、一生モノの相棒として愛されるホンダ・CB400 Super Four。特に“コアモデル”である形式番号「NC39」は、エンジンの回転数に応じてバルブ開閉数が変化し、よりスポーティな走りが楽しめる「HYPER VTEC」を搭載した最初のモデルとして人気が高く、価格も高騰する一方だ。この伝説的な1台を維持し、自分色にカスタムしていくのは最高に楽しい時間だ。 だが、CB400 Super Fourはロ