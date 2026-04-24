親からぶつけられた暴言は、たとえ昔の話でもそう簡単に水に流せない。投稿を寄せた兵庫県の60代女性は、初めての出産で実の母親から衝撃の発言をされた経験があるという。「1人目の子供を出産した時母乳がほとんど出なかった。母親に『牛だったら価値が無い』と言われ39年経ってもモヤモヤしてます」「あなたさえ産まれてこなければ」という毒親も初産で母乳の出が悪いとなると、相当不安だったことだろう。心身ともに苦しい時期