小型のCNC工作機械やUSB顕微鏡、オシロスコープなどを組み合わせ、基板上のパッドやピンを見つけてプロービングできる自作環境「AutoProber」をJ-GainSec氏がGitHub上で公開しました。gainsec/autoprober: hardware hacker's flying probe automation stackhttps://github.com/gainsec/autoproberプロービングというのは、基板上のパッドやピンに「プローブ」と呼ばれる針状の部品を当て、電圧や信号がどうなっているかを調べる作