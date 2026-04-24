アスクエジンバラで挑んだ皐月賞は４着。負けはしましたが、納得のいくレースができました。道中の位置取り、追い出しのタイミングなどは思い描いた通り。ひと押しが足りませんでしたが、次の日本ダービーに向けて、いい感触をつかむことができました。短期放牧を挟むようですが、戻ってからは今までと同じように積極的にコンタクトを取っていくつもり。今度こそ１０の力を出し切れるよう、全力で向き合っていきたいと思います。