俳優の高橋克実（６５）が、２３日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（日〜金曜・午後１時）に出演し、５０代でパパになったことを語った。５１歳で長男が誕生し、２児の父となった高橋。「だいぶ遅かったです。だからもう今大変です。上が中２、下が小５」と説明。息子について「身長が去年の夏休み後に追い越されました。１７７（センチ）くらい。（腰の位置も）全然違いますね。背中合わせで測ったときに、ぼくの腰近くに