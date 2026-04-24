◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）の敵地・ジャイアンツ戦の登板時に、マウンド上から敵陣ベンチにアピールした一幕について２３日（同２４日）、ジャイアンツのトニー・ビテロ監督が試合前に取材に応じ、状況を説明した。大谷は２回先頭の李政厚との勝負。マウンドから、敵陣の３塁ベンチに