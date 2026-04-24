◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２３日・マツダスタジアム）はるか海の向こうから、追い風が吹いてきた。５回２死一塁。ヤクルト・サンタナ外野手（３３）は岡本の投じた１４８キロの真ん中高めへの速球を逃さない。「風にも乗ってよく飛んだ」というアーチは右中間の客席へ伸びていった。この５号２ランが決勝打に。ホワイトソックス・村上が本塁打を放った日、ヤクルトは７戦７勝。“不敗神話”はこの日も生きてい