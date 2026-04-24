5月6日放送の日本テレビ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』（後7：00〜後9：54）の出演アーティストが24日、発表された。AI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会（※50音順）が出演する。【写真】King & Prince、なにわ男子、M!LKも！豪華出演アーティスト渡辺翔太（Snow Man）と波瑠がMCとして初タッグを組む同番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される