七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく、正門良規（Aぇ! group）が、きょう24日放送の日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（後7：00〜後7：56）にVTR出演する。出演箇所は明らかになっておらず、サプライズとなる。【場面写真】いつ登場する？かすかに笑みを感じさせる正門良規同番組では、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。まずは1994