映画『ミニオンズ フィーバー』（2021年アメリカ公開）が、5月22日の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（後9：00〜後10：54）で放送されることが24日、発表された。本編ノーカットでの放送となる。【写真】かわいらしい！『ミニオンズ』キャラクター一覧本作は、ユニバーサル・スタジオと『SING／シング』『ペット』のイルミネーション・スタジオが贈る、バナナが大好きな謎の黄色い生物・ミニオンを主人公にした劇場長編ア