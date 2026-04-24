【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は4日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比2.89ドル高の1バレル＝95.85ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた合意への期待感が後退し、中東情勢の緊迫化に伴う供給不安が強まったことから買い注文が優勢となった。イランの首都テヘランで防空システムが作動したと伝わったことなどが材料視された。対米交渉を担う