◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）6試合連続弾の歴史的一発を狙うホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。初回空振り三振、3回右前打で迎えた5回1死の第3打席も空振り三振に倒れ、ここまで3打数無安打となった。前日の5試合連続でメジャー新人最長タイ記録と、史上7人目の球団最長タイ