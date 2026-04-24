3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈が23日放送の日本テレビ系バラエティ『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜）に出演。「前髪ぱっつんチェンジ」で激変姿を披露した。【写真】「垢抜け方が半端ない」髪色＆ぱっつんチェンジで激変した岩田絵里奈アナ「大人のあざとい系アナウンサー」をテーマに髪色大変身を遂げた岩田アナ。スタジオでも満場一致で似合ってると大絶賛だった。番組公式Xではイメ