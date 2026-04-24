札幌市教育委員会は、2026年4月23日、中学校教諭の男性（50代）を停職1か月の懲戒処分としたと発表しました。処分を受けたのは、札幌市内の中学校に勤務する50代の男性教諭です。札幌市教育委員会によりますと、教諭の男性は3月18日午後3時20分ごろ、札幌市豊平区のスーパーで、食料品など3点（計2421円相当）を手に持ったままレジを通らず退店し、警察から事情聴取を受けたということです。男性は当時、から揚げや枝