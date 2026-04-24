開幕から「投手」として快投を続けている大谷(C)Getty Imagesカブス監督の発言が波紋またも大谷翔平は“打たれなかった”。現地時間4月22日に敵地で行われたジャイアンツ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発登板。6回（91球）を投げ、被安打5、無失点、7奪三振と好投した。【動画】冴えるスイーパー！大谷翔平、雄叫びガッツポーズをチェック最速100.6マイル（約161.9キロ）を計測した4シームを軸に、スイーパー、スプリット、