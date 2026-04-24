【ロンドン共同】トランプ米大統領の政権高官が、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会にイランに代わってイタリアを出場させるよう国際サッカー連盟（FIFA）に要請したことに対し、イタリアのアボーディ・スポーツ担当相らは出場の可能性を否定した。23日、AP通信が伝えた。英紙フィナンシャル・タイムズがイタリア出身の米高官の提案を報じた。アボーディ氏は「第一に不可能。第二に、いい考えでない」と述べ、ジ