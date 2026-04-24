【ニコシア共同】欧州連合（EU）は23日、非公式首脳会議を地中海の島国キプロスで開いた。ロシアの侵攻を受けるウクライナへの支援や中東情勢への対応が主要議題。トランプ米政権が北大西洋条約機構（NATO）から距離を置く姿勢を見せる中、欧州防衛に向けたEU内での協力深化も話し合われる見通し。EUはウクライナへの900億ユーロ（約16兆8千億円）の無利子融資に必要な手続きを23日に完了。会議出席のためキプロス入りしたウク