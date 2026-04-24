◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３点リードの４回２死一、二塁の好機で迎えた３打席目は空振り三振に倒れ、敵地は大歓声に包まれた。この日は好右腕ウェブの前に１打席目は一ゴロ。３回の２打席目は空振り三振。ここまで３打数無安打で