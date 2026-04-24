狙った目標を正確にとらえるアイアンのスイングは、どんなところにポイントがあるのか？世界のトッププロが集結した「ベイカレントクラシック」に出場した3選手のスイング写真から学ぼう！ “ゆるやか入射”でピンを刺す世界トップレベルのウエッジショット Pointコンパクトトップでも体は回転しきっている（左から3番目画像） アドレス~バックスイング（左の2枚の画像）シャウフェレ選手のウエッジショットは、