【ニューヨーク＝木瀬武】２３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１７９・７１ドル安の４万９３１０・３２ドルだった。値下がりは２日ぶり。ソフトウェア関連などのＩＴ銘柄が売られたほか、原油価格の上昇も相場の重荷となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２１９・０７ポイント安の２万４４３８・５０だった。