【カイロ共同】クウェートの刑事裁判所は23日、交流サイト（SNS）でイランに同情的な投稿をしたとして被告1人に禁錮10年、17人にそれぞれ禁錮3年の判決を言い渡した。別の109人を執行猶予としたほか、投稿の削除を条件に9人を無罪とした。裁判所は投稿について「社会に混乱と分裂を引き起こすものだ」と指摘した。クウェートメディアが伝えた。2月末からの米イスラエルとの戦闘中、イランはクウェートを含むペルシャ湾岸のアラ