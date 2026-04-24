【エルサレム、カイロ共同】イスラエル軍は23日、レバノンでの停戦発効後に親イラン民兵組織ヒズボラ戦闘員ら25人以上を殺害したと発表した。ヒズボラの関連施設を標的に約50カ所を攻撃したとしている。17日の停戦発効から24日で1週間。イスラエル軍はレバノン南部に駐留して攻撃を続行し、ヒズボラも報復したと主張。交戦再燃への緊張が高まっている。レバノンの国営通信によると、同国南部の複数の場所で23日、イスラエル軍