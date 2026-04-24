連敗ストップも…主力がまた離脱メッツは23日（日本時間24日）、フランシスコ・リンドーア内野手が左ふくらはぎを負傷して10日間の故障者リスト（IL）に入ったと発表した。前日に連敗が12でストップしたチームを、またも悲劇が襲った。10年総額3億4100万ドル（約544億円）契約を結ぶリンドーアは、前日のツインズ戦に「4番・遊撃」で出場。2打席連続で安打を放つも、4回の走塁中に左ふくらはぎを痛めて交代となった。試合後