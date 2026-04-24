「4番・右翼」で先発出場【MLB】カブス ー フィリーズ（日本時間24日・シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手が23日（日本時間24日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場し、3試合連発となる3号を放った。本拠地が沸いた。乱打戦となった試合は6-6の8回、先頭の鈴木が左翼席へ叩き込むソロを放った。値千金の一発に、一塁ベースを回りながら雄叫びをあげた。21日（同22日）のフィリーズ戦飛距離441フィート（