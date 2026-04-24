2022年8月に新潟県北部を襲った豪雨で被災し、一部区間で運休が続いているJR米坂線。 今年1月の年頭の会見で花角知事は、3月末までにはかなり詰まった選択肢ができあがるとの見通しを示し、県の担当者も復旧検討会議を4月中には開催したいとしていました。 しかし、4月21日に行われた会見でJR東日本新潟支社の白山弘子支社長は… 【JR東日本白山弘子 新潟支社長】 「現時点では、まだ詰めるべきものが詰まっていない。現在、