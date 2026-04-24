【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは23日、米政権内ではイラン戦闘で大量の弾薬を消費し、台湾有事の際に十分に対応できない可能性があるとの声が出ていると伝えた。台湾防衛作戦の見直しが議論されているという。