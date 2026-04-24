NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4724.00（-29.00-0.61%） 金６月限は反落。時間外取引では、原油高を受けて売り優勢となった。下げ一服となったが、イラン戦争の長期化見通しを受けて戻りを売られた。欧州時間に入ると、軟調となった。日中取引では、原油高一服が下支えになったが、原油高が再開すると、戻りを売られた。 MINKABU PRESS