NY株式23日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均49310.32（-179.71-0.36%） S＆P5007108.40（-29.50-0.41%） ナスダック24438.50（-219.07-0.89%） CME日経平均先物58960（大証終比：-180-0.31%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は午後になって急速に下げ幅を拡大。ソフトウェア株の下げと原油価格上昇が主導した。特段の材料は見当たらなかったが、イラン情勢を巡る不透明感が引き