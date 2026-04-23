「ロクシタン（L’OCCITANE）」が、気分や感情に着目したムードフレグランスとして、「ヴェルヴェーヌ（VERVEINE）」シリーズを5月27日に発売する。同ブランドを象徴するヴァーベナの香りを、創業50周年の節目に刷新したもので、名称もフランス語表記に変更。ビューティとウェルネスの融合領域の拡大や、香りを取り入れたボディケア、パーソナルケア市場の成長を背景に開発した。【画像をもっと見る】ヴェルヴェーヌは、シトラ