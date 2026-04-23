「カネボウ（KANEBO）」が、“美容液ルージュ”から新作「ルージュスタードラマ」（全9色 うち限定2色、各5060円）を7月24日に発売する。【画像をもっと見る】カネボウの美容液ルージュは、唇が鼓動しだすような、生きる力をが湧き上がるリップをイメージして2024年に1月に「ルージュスターヴァイブラント」を発売。シリーズ共通で「生命感ラスティング成分」を配合。鮮やかな血色感とツヤ、うるおいを長時間持続させる。昨年1