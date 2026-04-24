ラ・リーガ 25/26の第33節 ラヨ・バリェカノとエスパニョールの試合が、4月24日03:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはアルフォンソ・エスピーノ（DF）、アレマオ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、キケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）らが先