プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド1 パトロとベールスホットの第1戦が、4月24日03:30にパトロ・スタディオンにて行われた。 パトロはRousseau Leandro（FW）、レイモンド・アサンテ（FW）、ケレス・マサング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベールスホットは倍井 謙（MF）、原口 元気（MF）、Vula Arnold（FW）らが先発に名を連ねた。 18