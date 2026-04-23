オンワードHDが、2025年度に活躍した社員を称える「2025年度オンワードグループ表彰式」を4月23日に開催した。グループ社員総勢400人以上を招き、50組のチームおよび個人を表彰した。【画像をもっと見る】同イベントは、優秀な販売スタッフと優れた商品開発や消費者の購入意欲を喚起する仕掛けを行った社員を表彰する場として2008年にスタート。今回が27回目となる。2025年度の表彰式は、時代の変化を恐れず楽しんでいきたい